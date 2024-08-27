فجر اليوم.. توقيف ملثمين على أوتوستراد المنار في أبي سمراء

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت فجر اليوم، ملثمين على متن دراجة نارية على اوتوستراد المنار في ابي سمراء.

وعثر بحوزتهما على بندقية حربية.