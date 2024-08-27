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لبنان

فجر اليوم.. توقيف ملثمين على أوتوستراد المنار في أبي سمراء

Lebanon 24
27-08-2024 | 03:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت فجر اليوم، ملثمين على متن دراجة نارية على اوتوستراد المنار في ابي سمراء.
 
وعثر بحوزتهما على بندقية حربية. 
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الجيش

أبي سمراء

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