إسرائيل تكشف تفاصيل ضربتها على "حزب الله".. هذا ما قاله مسؤول عسكري!

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أكد مصدر عسكري إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" أن "ما قمنا به جنوب الليطاني قادرون على القيام به شماله".وأعلن المصدر أن إسرائيل قادرة على توجيه ضربة استباقية في إيران أو سوريا أو لبنان أو اليمن.وشدد على أن "الضربة التي وجهناها لحزب الله هي بمثابة رسالة ردع تظهر قدراتنا"، مشيراً إلى أن "أغلبية أهداف حزب الله التي ضربناها معروفة لدينا وبعضها تم تدميره في العملية".وكشف المصدر أن 100 طائرة شاركت في الهجوم على "الحزب" بالإضافة إلى المدفعية.