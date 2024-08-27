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لبنان

بعد العثور على 5 جثث داخل منزل في كفرشيما... إليكم ما أعلنته البلدية

Lebanon 24
27-08-2024 | 07:24
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صدر عن بلدية كفرشيما البيان التالي:

بعدما اثيرت مؤخرا مسألة وجود خمس جثث في مدفن عائلة  حبيب الفتى في كفرشيما.

وبعدما وضعت القوى الامنية والقضائية يدها على هذا الملف على اثر حضور خريستو الذي ابدى تجاوباً كاملاً مع الاجراءات القضائية.
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وبعدما فتح باب المنزل امام سائر الناس والاعلام، ومعه تم فتح ابواب لروايات عديدة.

حصلت متابعة يومية من فعاليات كفرشيما للقضية، وتوافق الجميع رئيس دير القديس انطونيوس ورئيس بلدية كفرشيما الاستاذ وسيم الرجي والمخاتير على تنظيف المدفن القائم في منزل العائلة عبر شراء صناديق للدفن.

وبتاريخ 26-8-2024 تم اقامة الصلاة الجنائزية بحضور كافة الفعاليات والكهنة والعائلة ثم دفن المرحومين الخمسة في مدفنين ضمن مدافن الرعية.
 
 
 
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