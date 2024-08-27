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لبنان

أمن الدولة تُخلي مجمّعات سكنيّة ومنازل في كفرحبو – الضنيّة... ما السبب؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 07:31
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أفادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان بانه "تنفيذاً لقرارات الحكومة اللبنانيّة، وبعد إنذاراتٍ كانت قد توجّهت بها مديريّة أمن الدولة في الشمال منذ مدّة، إلى النازحين السوريّين في بلدة كفرحبو في الضنيّة لإخلاء العقارات التي يشغلونها وإعادتها إلى أصحابها اللبنانيّين، قامت دوريّات من أمن الدولة بإجلاء كلّ  النازحين السوريّين غير الشرعيّين في البلدة، وتمّ ختم منازل كلّ الذين رفضوا تنفيذ القرار بالشمع الأحمر".  
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