حريق كبير في بلدة بلاط - جبيل

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اندلع حريق كبير في بلدة بلاط في جبيل، يكاد يقترب من المنازل، وتعمل عناصر الدفاع المدني من مركز جبيل الإقليمي ومركز بجة على مساعدة صهاريج خاصة على إخماده، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".