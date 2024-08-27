الباخرة الجزائرية وصلت إلى قبالة منشآت نفط طرابلس

وصلت الباخرة الجزائرية "عين أكر" منذ بعض الوقت إلى قبالة منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي، ورست في عرض البحر بالقرب من خزّانات نفط المنشآت، بانتظار السماح لها بتفريغ حمولتها، وهي عبارة عن 30 ألف طن متري من الفيول أويل الجزائري مقدمة على شكل هبة من الحكومة الجزائرية، لمساعدة لبنان لمواجهة النقص الحاصل في مادة الفيول من أجل تشغيل معامل إنتاج الكهرباء.

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