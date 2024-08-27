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لبنان

البزري عرض شؤونا بيئية وخدماتية مع رئيس بلدية صيدا

Lebanon 24
27-08-2024 | 11:54
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إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع يرافقه كل من الدكتور رضوان المصري، رغيد البابا وحسن ناصر، في حضور وائل بساط.


وتناول البحث أمورا حياتية وتنظيمية وخدماتية وبيئية في المدينة.
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عبد الرحمن البزري

صيدا

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