البزري عرض شؤونا بيئية وخدماتية مع رئيس بلدية صيدا

إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع يرافقه كل من الدكتور رضوان المصري، رغيد البابا وحسن ناصر، في حضور وائل بساط.





وتناول البحث أمورا حياتية وتنظيمية وخدماتية وبيئية في المدينة.

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