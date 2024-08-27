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لبنان

بهية الحريري بحثت مع وفد من أصحاب الصهاريج في أوضاع القطاع

Lebanon 24
27-08-2024 | 12:15
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التقت رئيسة "مؤسسة الحريري" بهية الحريري، اليوم، في دارة مجدليون، وفداً من أصحاب الصهاريج، في حضور عضو مجلس نقابة أصحاب الصهاريج في لبنان فيصل حجاوي، حيث عرضوا معها أوضاع القطاع وتمنوا عليها "دعم مطلبهم المتعلق بتسجيل الصهاريج المخصصة لنقل المحروقات بلوحات عمومية فئة الشاحنات استنادا لقانون السير رقم 243/2012 المعدل بالقانون رقم (278) 15/03/2014 باعتبار أن الصهاريج تدخل ضمن فئة الشاحنات وكونها حصلت على موافقات نهائية من وزارة الطاقة والمياه". 
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ولفت الوفد الى الكتاب الذي وجهته النقابة مؤخراً الى وزير الداخلية والبلديات بهذا الخصوص متمنين عليه، ووفقاً لقرار الوزير السابق للداخلية والبلديات في 27 شباط 2020 استنادا لمحضر مجلس إدارة هيئة السير والآليات والمركبات رقم 3/2020 تاريخ 15/01/2020 ورأي مجلس شورى الدولة الإيعاز لمن يلزم تسجيل صهاريجهم واعطائها فئة وترميزها. 


هذا واستمعت الحريري من الوفد الى "انعكاس عدم تحقيق هذا المطلب سلباً على نحو 200 عائلة تعتاش من هذا القطاع"، واعدة "بمتابعة هذا الموضوع".
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