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لبنان
بمحلقات انقضاضية.. عملية جديدة لـ"الحزب" استهدفت هذا الموقع
Lebanon 24
27-08-2024
|
12:24
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أعلن الحزب في بيان أنّه استهدف، اليوم الثلاثاء، التجهيزات التجسسيّة في موقع العباد.
ولفت البيان إلى أن العملية نفذتها محلقات إنقضاضيّة وأصابت الموقع إصابة مباشرة.
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