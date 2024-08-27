أعلن الحزب في بيان أنّه استهدف، اليوم الثلاثاء، التجهيزات التجسسيّة في موقع العباد.

ولفت البيان إلى أن العملية نفذتها محلقات ‏‏إنقضاضيّة وأصابت الموقع إصابة مباشرة.