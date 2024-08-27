لمناسبة ذكرى تغييب الإمام الصدر.. كلمة لبري نهار السبت

لمناسبة الذكرى ٤٦ لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، يلقي رئيس مجلس النواب نبيه برّي كلمة متلفزة يوم السبت، عند الساعة الثالثة عصرًا.

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