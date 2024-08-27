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لبنان

لمناسبة ذكرى تغييب الإمام الصدر.. كلمة لبري نهار السبت

Lebanon 24
27-08-2024 | 12:38
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لمناسبة الذكرى ٤٦ لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، يلقي رئيس مجلس النواب نبيه برّي كلمة متلفزة يوم السبت، عند الساعة الثالثة عصرًا.
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