الحاج حسن: ردع المقاومة يعني أن العدو لا يستطيع قصف الضاحية

إعتبر رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن "المقاومة في عملية "يوم الأربعين"، وردها على استهداف الضاحية واغتيال القائد الجهادي الكبير الشهيد السيد فؤاد شكر واستشهاد وجرح المدنيين، كرست المعادلات ومفهوم الردع المقاوم، وضربت مفهوم الردع الإسرائيلي".

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وقال الحاج حسن، في احتفال تأبيني في حيرة - حوش السيد علي، في قضاء الهرمل إن "ردع المقاومة يعني أن العدو لا يستطيع أن يقصف الضاحية، ولا أن يعتدي على المدنيين ولا أن يغتال القادة والكوادر والمجاهدين من دون رد رادع وموجع من قبل المقاومة".



وأشار إلى "كذب وارتباك العدو في سرديته"، وقال: "إن قادة العدو يحاولون تكبير الحجر حول العملية الاستباقية للهروب مما وضعوه من سقوف عالية، في ما لو رد حزب الله".



وأضاف: "طالما استمر العدوان على غزة، فإن المقاومة، كما قبل عملية "يوم الأربعين"، كذلك بعدها، ستستمر في عمليات إسناد أهل ومقاومة غزة، وترسخ المعادلات، وتحمي القرى والبلدات والمدنيين في لبنان، وتدافع عنهم، وتضرب الردع الإسرائيلي".