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لبنان
انعكاسات الحرب في الجنوب وموضوع النزوح بين يمق ووفد من "التقدمي"
Lebanon 24
27-08-2024
|
14:23
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التقى رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي، في مكتبه في القصر البلدي.
وضمّ الوفد وكيل داخلية الشمال في الحزب ربيع العتر، أمين سر الوكالة هاني نصار، معتمد عكار المحامي عبدالله السيد، ممثل جمعية الخريجين التقدميين واثق حيدر، معتمد الكورة والبترون احمد عرابي ومسؤولة الاتحاد النسائي التقدمي في الشمال حنان حولي.
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وخلال اللقاء، أوضح الوفد ان "الزيارة بروتوكولية للتعارف مع رئيس بلدية طرابلس في ظل ظروف دقيقة تمر بها المدينة وكل لبنان".
وعرض الوفد رؤيته وخطته شمالاً "لمواكبة التطورات عبر إنشاء خلية ازمة لاستقبال الضيوف النازحين من اماكن العمليات العسكرية في الجنوب".
ولفت الى ان "الحديث تطرق الى آفة المخدرات التي تعاني منها المدينة، وكذلك موضوع النزوح السوري وانعكاسه على طرابلس، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي التي تعاني منه الفيحاء".
من جهته، رحب يمق بالوفد، شاكراً لهم زيارتهم، وحملهم تحياته للنائب تيمور جنبلاط. كما أكد حرص بلدية طرابلس وإستعدادها لمواكبة التطورات ضمن الإمكانيات المتوفرة، وضرورة توحيد الجهود والعمل يدا بيد للنهوض بالمدينة.
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