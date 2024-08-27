خريس: العدو لا يفهم لغة مفاوضات ولا لغة محادثات

رأى عضو كتلة" التحرير وللتنمية" النائب علي خريس أن "العدو الاسرائيلي لا يفهم لغة مفاوضات ولا لغة محادثات لكنه يفهم بلغة واحدة هي لغة المقاومة التي تلوي ذراعه وتنال من عدوانيته وهمجيته".



وقال خلال المجلس الحسيني الذي اقامه "حزب الله" في بلدة بزج رحال، إن "المقاومة ستبقى على اهبة الاستعداد للدفاع عن كل شير من ارضنا ومن ثرواتنا. وان الشهداء الذين يضحون بكل ما يملكون ذوداً عن الحنوب وعن كل لبنان سيبقون مخلدين في كل تفوس وقلوب وضمائر كل الاحرار".



Advertisement

واضاف: "نحن على ابواب ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه نؤكد على اسس وعلى سرنا عليه نهج مقاوم والتزام في مواجهة هذا العدو والتصدي لأطماعه". واضاف: "نحن على ابواب ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه نؤكد على اسس وعلى سرنا عليه نهج مقاوم والتزام في مواجهة هذا العدو والتصدي لأطماعه".