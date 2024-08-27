الحاج حسن للسفير الفلبيني: لضرورة المساعدة في تشجير ما أحرقه العدو من أشجار

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في مكتبه اليوم، سفير الفلبين في لبنان Raymond Balatbat، يرافقه الملحق الاقتصادي والسياسي Rose Anne Dulimpas.

خلال اللقاء، جرى البحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والبينية بين لبنان والفلبين.

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ولفت الحاج حسن الى أن "ثمة كارثة حقيقية قد الحقت بالانتاج الزراعي الحنوبي والاحراح الجنوبية والغطاء النباتي والثروة الحيوانية في القرى والبلدات الجنوبية بسبب الفوسفور الابيض المحرم دولياً الناجم عن الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على الاراضي اللبنانية".

كما أشار الى "ضرورة ان يكون ثمة دور اساسي للفلبين في عمليات تشجير ما احرقه العدو الاسرائيلي من اشجار مثمرة وحرجية لملايين الأمتار التي حولها العدو الى اراضي محروقة بالكامل او محروقة جزئياً".