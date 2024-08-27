27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ردّ الحزب محكوم بانفتاح طهران على واشنطن
Lebanon 24
27-08-2024
|
22:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": يكاد رد حزب الله على اغتيال شكر مؤخرا، ان يكون نسخة منقحة عن الرد الإيراني على إسرائيل في نيسان الماضي، محكوما بجملة ضوابط، رسمها النظام الايراني في المواجهة مع إسرائيل مباشرة، او من خلال المليشيات المذهبية المنضوية تحت جناحه، ومنها الحزب، لاستغلال وتوظيف القضية الفلسطينية لمصالحه الخاصة، لا يتخطاها للمس بالهدف الاساس لطهران، وهو عدم التصعيد والتسبب بحرب اقليمية موسعة، والاستمرار بالانفتاح والتواصل مع الجوار والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، في سبيل فتح صفحة جديدة، تكلل باعادة تعويم الاتفاق النووي،وبرفع العقوبات الغربية المفروضة على ايران.
Advertisement
وبالرغم من كل محاولات التعمية على الاهداف الايرانية المضمرة، يظهر بوضوح مدى الالتزام بهذه الضوابط، إن كان في رد ايران على إسرائيل سابقا، او رد الحزب، بما يشبه التفاهم المسبق على الاخراج المشترك لأي رد كان، لاظهاره وكأنه جديّ، ولكنه في الوقت ذاته لا يلحق الضرر اوالخسائر الموجعة باسرائيل. وهكذا يكون الرد قد استجاب ظاهريا لرغبة الثأر من إسرائيل، وارضى معنويا جمهور ومؤيدي النظام والحزب معا، وبعث برسالة تخويف لمعارضي النظام
بالداخل، وترهيب لدول الجوار العربي تحديدا، ولم يتجاوز مصالح ايران العليا، التي تتجاوز اي اغتيال او تفجير ترتكبه إسرائيل، داخل ايران او خارجها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
01:45 | 2024-08-27
27/08/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
06:41 | 2024-08-27
27/08/2024 06:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
06:00 | 2024-08-27
27/08/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير للـ"NBC": التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل بدأ
Lebanon 24
تقرير للـ"NBC": التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل بدأ
05:30 | 2024-08-27
27/08/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
16:50 | 2024-08-27
27/08/2024 04:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:15 | 2024-08-27
تحرّك فرنسي "رئاسي" ولودريان الى لبنان مجددا
22:29 | 2024-08-27
لبنان يتجاوز قطوع الحرب الموسعة والمطار يستعيد حركته الطبيعية
22:31 | 2024-08-27
تراجع في حدة المواجهات جنوباً وواشنطن تطمئن لانحسار رقعة الحرب في الشرق الأوسط
23:36 | 2024-08-27
الصحة: جريح في الغارة على بعلبك
23:04 | 2024-08-27
الرافعي رئيساً لـ"هيئة علماء المسلمين": توازن مع "المحور"؟
23:01 | 2024-08-27
مساحة لعودة هوكشتاين إلى الوساطة.. ورائحة صفقة في الأجواء
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
28/08/2024 07:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
28/08/2024 07:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
28/08/2024 07:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24