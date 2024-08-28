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لبنان

النازحون بدأوا بالعودة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-08-2024 | 01:30
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منذ اغتيال القائد العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت وبدء الحزب تحضيراته للرد، شاعت مناخات التصعيد، الامر الذي ادى الى نزوح عدد  كبير من العائلات من الضاحية الجنوبية وبعض قرى الجنوب شمال الليطاني.
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لكن تنفيذ "الحزب" لرده، وانهاء التصعيد من دون حصول اي تطور فعلي خطير، دفع بعض المعنيين في الحزب او المقربين  منه الى التواصل مع بعض العائلات وتطمينها للعودة الى منازلها.
وتقول المصادر ان حراكا واسعا يقوم به الحزب ربطا بحديث الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي دعا فيه من ترك منزله الى العودة اليه من اجل اغلاق ملف النازحين الجدد، ان كان مع العائلات نفسها او مع القوى الحليفة..
وكان  عدد كبير من السكان  قد توجه إلى مناطق البقاع والجنوب حيث يمتلكون منازل أو للمكوث لدى الأقارب، فيما عمد عدد قليل إلى استئجار شقق في مناطق في جبل لبنان. أما المغتربون الذين كانوا يزورون أهاليهم في الضاحية فغادروا البلد فورا بعد اغتيال شكر.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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