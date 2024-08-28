30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
النازحون بدأوا بالعودة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-08-2024
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ اغتيال القائد العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت وبدء الحزب تحضيراته للرد، شاعت مناخات التصعيد، الامر الذي ادى الى نزوح عدد كبير من العائلات من الضاحية الجنوبية وبعض قرى الجنوب شمال الليطاني.
Advertisement
لكن تنفيذ "الحزب" لرده، وانهاء التصعيد من دون حصول اي تطور فعلي خطير، دفع بعض المعنيين في الحزب او المقربين منه الى التواصل مع بعض العائلات وتطمينها للعودة الى منازلها.
وتقول المصادر ان حراكا واسعا يقوم به الحزب ربطا بحديث الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي دعا فيه من ترك منزله الى العودة اليه من اجل اغلاق ملف النازحين الجدد، ان كان مع العائلات نفسها او مع القوى الحليفة..
وكان عدد كبير من السكان قد توجه إلى مناطق البقاع والجنوب حيث يمتلكون منازل أو للمكوث لدى الأقارب، فيما عمد عدد قليل إلى استئجار شقق في مناطق في جبل لبنان. أما المغتربون الذين كانوا يزورون أهاليهم في الضاحية فغادروا البلد فورا بعد اغتيال شكر.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
06:41 | 2024-08-27
27/08/2024 06:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيالك".. باميلا الكيك ترقص بإثارة برفقة إعلامي شهير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"نيالك".. باميلا الكيك ترقص بإثارة برفقة إعلامي شهير شاهدوا الفيديو
13:32 | 2024-08-27
27/08/2024 01:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
06:00 | 2024-08-27
27/08/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
16:50 | 2024-08-27
27/08/2024 04:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير للـ"NBC": التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل بدأ
Lebanon 24
تقرير للـ"NBC": التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل بدأ
05:30 | 2024-08-27
27/08/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:21 | 2024-08-28
بالفيديو.. العدوّ الإسرائيلي يستهدف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية
03:19 | 2024-08-28
تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام: لإعادة تحريك عجلة النضال
03:11 | 2024-08-28
سليم عون: "التيار" خسر مع خروج عدد من نوابه
03:00 | 2024-08-28
محمد خواجة يقرأ في الاستراتيجية الردعية: لن نتخلى عن قوتنا
02:36 | 2024-08-28
بصاروخين موجهين.. العدوّ الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة عيترون
02:30 | 2024-08-28
تزن 900 كلغ وتُحدث دماراً هائلاً.. صواريخ ارتجاجية تستهدف الجنوب هل هي مُحرمة دوليا؟
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
28/08/2024 10:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
28/08/2024 10:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
28/08/2024 10:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24