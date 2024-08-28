خبر مهمّ عن الكهرباء في جبيل.. هل من تقنين؟

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أعلنت شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية" التابعة لإمتياز كهرباء جبيل "برنامج تقنين موقتا إبتداءً من 27 آب 2024 يتراوح بين ساعة وساعتين حسب المناطق السكنية والتجارية والبلدات ".وأشارت في بيان إلى ان "هذا التقنين ساري المفعول فقط بغياب التيار الكهربائي "، وارفقت بيانها بجدول توزيع ساعات التقنين.