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لبنان

"للمساهمة في تنشيط العمالة اللبنانية".. سرور دعا إلى التقدم بطلبات عمل داخل الأفران

Lebanon 24
28-08-2024 | 05:55
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دعا رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور، "العمال اللبنانيين وأصحاب الاختصاص في مجال المعجنات والخبز الباتسيري والحلويات، ومن يجيد قيادة سيارة من نوع فان ولديه رخصة سير عمومية، ولديه خبرة في التسويق والتوزيع والمبيعات  لمنتجات الأفران على المحال والسوبرماركت، التقدم بطلبات عمل داخل الأفران للمساهمة في تنشيط العمالة اللبنانية فيها".
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وفي بيان، حيّا رئيس الاتحاد باسم نقابات الأفران "العمال السوريين الذين يعملون في قطاع المخابز والافران ويتحملون مشقة العمل وحرارة الافران، ويبذلون جهدًا عظيمًا لتأمين رغيف الخبز اللبناني ذات الجودة العالية". وشكر "المديرية العامة للأمن العام على رأسها المدير العام اللواء الياس البيسري، ووزارة العمل وعلى رأسها الوزير مصطفى بيرم لتفهمهم وتعاملهم بحكمة عالية مع اتحاد نقابات الافران في ما يتعلق بتنظيم العمل والعمال في قطاع المخابز والافران".

وأضاف: "أمام العمال اللبنانيين مسؤولية وطنية يجب تقاسمها مع إخوانهم العمال السوريين في الأفران وغيرها من الشركات والمؤسسات، التقاعس عنها خطأ كبير".
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