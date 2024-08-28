الراعي استقبل اللواء عثمان: نثق بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في لبنان

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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وعرض معه أوضاع المؤسسة العسكرية وعمل قوى الأمن الداخلي.وأثنى الراعي على "الجهود التي تبذلها القوى الأمنية رغم الظروف الصعبة التي نمر بها"، مؤكدا "الثقة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في لبنان والتي تبقى العامود الفقري للأمن والاستقرار فيه".