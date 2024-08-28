"حزب الله" يرّد على "استهداف البقاع"... ماذا قصف اليوم؟

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل الثلاثاء، شنّ هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا ‏مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة". ‏

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