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لبنان
"حزب الله" يرّد على "استهداف البقاع"... ماذا قصف اليوم؟
Lebanon 24
28-08-2024
|
07:43
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل الثلاثاء، شنّ هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة".
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