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قال ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن أن أميركا تسعى لعدم توسع الصراع في المنطقة.وأضاف خلال جلسة التمديد لقوات اليونيفيل في لبنان أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في ضوء هجمات "حزب الله".ورفض أن يكون لبنان منطلقا للهجمات على إسرائيل، مشيرا إلى وجوب إنشاء منطقة جنوب الليطاني خالية من الأسلحة إلاّ أسلحة الجيش اللبناني واليونيفل.