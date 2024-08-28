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لبنان

هجومٌ لاذع من آلان عون على قيادة "الوطني الحر".. ماذا كشف؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 13:51
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قال النائب آلان عون إنّ قيادة "التيار الوطني الحر" تفتعل المشاكل مع أصحاب الرأي الآخر داخل الحزب ثم تُصدر قرارات بفصلهم، وأضاف: "إثر ذلك، تسعى قيادة التيار لإقناع الرأي العام إنهم هو المسؤولون عن فصل أنفسهم، وهذا قمة السكيزوفرينيا السياسية لم يشهدها أي حزب في العالم".
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وفي تصريحٍ له، اليوم الأربعاء، قال عون: "إذا صحت نظرية المؤامرة في بعبدا، فلماذا هناك مشكلة في المتن وجبيل وجزين (ومناطق أخرى صامتة على جرحها)، حيث لا وجود للثنائي أو لا قدرة تأثير انتخابية لهم؟".
 
وختم: "ان هروب قيادة التيار الى الامام بافتعال الروايات لشيطنة كل من يختلف معها بالرأي او لا يقدم الولاء الشخصي لها، لن يعفيها من مسؤوليتها بما وصل اليه التيار من تشرذم ومأزق، وابتعاد عن الروحية الاصلية التي كانت تجمعنا جميعاً قبل ان يتحول مشروع الجماعة والمجتمع الذي حضن الجميع، الى مشروع شخص لا يتسع إلا لمن يخضع له".
 
 
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