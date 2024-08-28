ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، مساء الأربعاء، أنَّ طائرة من دون طيار تابعة لـ"حزب الله"، سقطت بالقرب من منزل في كيوبتس دان القريب من الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقالت الصحيفة إنه تمّ انتشال الطائرة من المكان، مشيرة إلى أنّ الحادث لم يُسفر عن سقوط إصابات أو أضرار، موضحة في الوقت نفسه أنّ المُسيرة قد تكون لجمع وتوثيق المعلومات الإستخباراتيّة.

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ومساءً، أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع وأهداف إسرائيلية.

وقال الحزب إنه "استهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المنارة"، كما قام أيضاً باستهداف موقع بياض بليدا الإسرائيليّ.

(رصد لبنان24)