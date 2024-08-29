وأخيرا الطقس سيتغير.. أجواء خريفية مُنعشة ستُسيطر على لبنان في هذا الموعد

Advertisement

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان صيفا اعتياديّا سيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط واكتفت المنطقة لهذا الموسم بـ 3 موجات حارة كانت في اواخر نيسان وخلال شهر ايار، وكان للمناطق البقاعية وسوريا والاردن الحصة الاولى من الحر الشديد، ومقارنة مع صيف 2023 الذي تميّز بشهرين من الموجات اللاهبة (تموز وآب)، يمكن القول انّ صيفنا الحالي كان اعتيادياً، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة حوّلت الاجواء الى خانقة وزادت الشعور بالحر.وأضاف: يعود سبب غياب التيارات الحارة عن المنطقة خلال هذه الفترة الى تراجع نشاط المنخفض الهندي الموسمي الذي تمركز فوق دول الخليج بقيم ضغط تراوحت بين 996 و 998hpa، على عكس ما جرى العام الماضي حيث وصلت قيم ضغطه الى 988hpa الامر الذي مدّد لهيب الصحاري نحو جنوب وغرب اوروبا وشمال افريقيا والشرق الاوسط، وصُنّف صيف السنة الماضية بالأشد حرّاً، عالمياً.طقس لبنان والجوار، سيتحوّل الى خريفي معتدل خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتشكل الضباب على الجبال.بالمقابل، يزداد عدد الاعاصير المدمرة في المحيطات وقد بلغ عددها منذ بداية الموسم الى الآن 21 اعصارا واليوم يضرب اعصار شانشان جزر اليابان بدرجة ثانية، مهددا السواحل والمنازل بالغرق بسبب سرعة الرياح وغزارة الهطولات وارتفاع موج المحيط الهادي.الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 30 نهاراً و 24 ليلاًفي البقاع: 31 نهاراً و 18 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 18 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 21 نهاراً و 11 ليلاًالرياح: جنوبية غربية معتدلة ورطبة، سرعتها 05 الى 15 كم في الساعة، تنشط شمالاً لتلامس 35 كلم في الساعةالضغط الجوّي: 1010hpaالرطوبة: 75% ساحلا قبل الظهر، و 80% مساءحالة البحر : متوسط ارتفاع الموجحرارة المياه 30 درجة.