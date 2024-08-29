وأخيرا الطقس سيتغير.. أجواء خريفية مُنعشة ستُسيطر على لبنان في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان صيفا اعتياديّا سيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط واكتفت المنطقة لهذا الموسم بـ 3 موجات حارة كانت في اواخر نيسان وخلال شهر ايار، وكان للمناطق البقاعية وسوريا والاردن الحصة الاولى من الحر الشديد، ومقارنة مع صيف 2023 الذي تميّز بشهرين من الموجات اللاهبة (تموز وآب)، يمكن القول انّ صيفنا الحالي كان اعتيادياً، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة حوّلت الاجواء الى خانقة وزادت الشعور بالحر.
وأضاف: يعود سبب غياب التيارات الحارة عن المنطقة خلال هذه الفترة الى تراجع نشاط المنخفض الهندي الموسمي الذي تمركز فوق دول الخليج بقيم ضغط تراوحت بين 996 و 998hpa، على عكس ما جرى العام الماضي حيث وصلت قيم ضغطه الى 988hpa الامر الذي مدّد لهيب الصحاري نحو جنوب وغرب اوروبا وشمال افريقيا والشرق الاوسط، وصُنّف صيف السنة الماضية بالأشد حرّاً، عالمياً.
طقس لبنان والجوار، سيتحوّل الى خريفي معتدل خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتشكل الضباب على الجبال.
بالمقابل، يزداد عدد الاعاصير المدمرة في المحيطات وقد بلغ عددها منذ بداية الموسم الى الآن 21 اعصارا واليوم يضرب اعصار شانشان جزر اليابان بدرجة ثانية، مهددا السواحل والمنازل بالغرق بسبب سرعة الرياح وغزارة الهطولات وارتفاع موج المحيط الهادي.
الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 30 نهاراً و 24 ليلاً
في البقاع: 31 نهاراً و 18 ليلا
على الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 18 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 21 نهاراً و 11 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية معتدلة ورطبة، سرعتها 05 الى 15 كم في الساعة، تنشط شمالاً لتلامس 35 كلم في الساعة
الضغط الجوّي: 1010hpa
الرطوبة: 75% ساحلا قبل الظهر، و 80% مساء
حالة البحر : متوسط ارتفاع الموج
حرارة المياه 30 درجة.