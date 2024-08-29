قائد الجيش بحث في مواضيع عدة مع رئيس "المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني"

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، اليوم الخميس، رئيس "المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني" روبير الأبيض.

خلال اللقاء، جرى عرض لمواضيع تتعلق بالشأن العام والوضع المأسوي للبنانيين في ظل غياب الاستقرار الأمني والمعيشي والاجتماعي والاقتصادي والصحي نتيجة الشغور من جهة والفراغ من جهة أخرى في مراكز ادارية وحكومية وعسكرية، بحسب ما ذكره الأبيض في بيان.

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وقال البيان: "هنأ المجلس قائد الجيش لآدائه الوطني وحفاظه على المؤسسة العسكرية خارج الصراعات السياسية ليبقى رافعا علم لبنان عاليا مؤكدا أن لا سلاح يعلو فوق سلاح الجيش. معتبرا أن المؤسسة العسكرية الضامن الوحيد للعيش المشترك والسلم الاهلي ويقتضي دعمها دعما مطلقا من وزير الدفاع بخاصة في ظل الظروف الراهنة". وطالب مجلس النواب بـ"الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".



كما دعا السياسيين الى "رفع ايديهم عن الجيش والحفاظ على وحدته وعلى دور قائد الجيش في القيادة لضمان استمرارية العمل".