كتلة "تجدد" ترحب بقرار التجديد لليونيفيل

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رحبت كتلة "تجدد"، في بيان، بقرار مجلس الأمن الدولي التجديد لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب، معتبرة انه "يشكل تأكيدا على استمرار الشرعية الدولية في تشكيل المظلة الضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب".كما اعتبرت الكتلة "أن هذا التجديد التزام من مجلس الأمن بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته ومن قبل جميع الأطراف، بما يؤمن حماية لبنان ويعيد الاستقرار إلى الجنوب، الذي عانى كما كل لبنان من آثار الحرب المدمرة".وشددت الكتلة على "أن الحرص الدولي على لبنان، يفترض أن تلاقيه الحكومة اللبنانية بإمساك زمام المبادرة والقيام بمسؤوليتها، عبر استعادة قرار السلم والحرب وإخراج لبنان من دائرة الاستثمار الإقليمي، التي زج بها خلافاً للدستور وأسس الشراكة، ورغما عن إرادة أغلبية وازنة من أبنائه. فلبنان لا يحميه إلا قراره المستقل، وجيشه الذي يجب ان يملك حصرا السلاح ومسؤولية أراضيه وحدوده كافة، كي لا نتعرض لحرب مدمرة نيابة عمن استسهلوا استعماله ساحة لتعزيز نفوذهم الإقليمي".واستنكرت الكتلة "الملاحقات التي يتعرض لها إعلاميون عدة في مخالفة واضحة لقانون المطبوعات، وآخر هذه الملاحقات استدعاء الإعلامية كريستيان الجميل الى فرع جرائم المعلوماتية. وفي هذا الإطار تؤكد الكتلة على أن المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، لا تجيزان ملاحقة الصحافيين إلا أمام محكمة المطبوعات، وتبدي التضامن مع الإعلامية الجميل، ومع كل إعلامي يتعرض لهذا النوع من التعسف المرفوض".