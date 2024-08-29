عبد المسيح: حملت الى مولوي ملفات كورانية تهمّ بعض البلديات

التقى النائب اديب عبد المسيح وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.





وكتب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة "اكس": "لقائي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لمتابعة قضايا وطنية كالنافعة وإدارة السير ورخص القيادة، كما حملت ملفات كورانية تهم بعض البلديات والبيئة والأمن".

Advertisement