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لبنان

عبد المسيح: حملت الى مولوي ملفات كورانية تهمّ بعض البلديات

Lebanon 24
29-08-2024 | 10:34
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 التقى النائب اديب عبد المسيح وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.


وكتب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة "اكس": "لقائي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لمتابعة قضايا وطنية كالنافعة وإدارة السير ورخص القيادة، كما حملت ملفات كورانية تهم بعض البلديات والبيئة والأمن".
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