بو عاصي بحث مع المولوي في الاعتداءات المتكررة في المتن الأعلى

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التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، اليوم الخميس، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي.وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لبو عاصي بأن "اللقاء تمحور حول الاعتداء الذي استهدف أبناء حمانا من قبل حوالى أربعين أزعرا من أبناء المنطقة.وكان هدف اللقاء إيجاد السبيل لعدم تكرار التعديات والاستفزازات التي حصلت في المتن الأعلى - قضاء بعبدا، فمسلسل الاعتداءات كان بدأ، لمرتين في صاليما. ومن بعدها، عين موفق، ثم الكنيسة، وآخرها في حمانا".وأشار بو عاصي إلى أن "مولوي مدرك لخطورة الوضع وضرورة اتخاذ تدابير احترازية صارمة في وجه كل من تسوله نفسه الاعتداء على الناس وممتلكاتهم".