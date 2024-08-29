رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي بحث في سبل التعاون مع سفير باكستان

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التقى رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري، اليوم الخميس، سفير باكستان في لبنان، وتم البحث في سبل التعاون بين الدولتين على الصعيد التجاري وتعزيزالعلاقات الأخوية.ودعا سفير باكستان جمعية تجار لبنان الشمالي الى زيارة معرض تجاري سيقام في لاهور، حيث أبدى الحريري استعداده للمشاركة، وتم قبول الدعوة.ووفقاً لبيان جمعية تجار الشمال، تهدف هذه الزيارة إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وباكستان، وفتح آفاق جديدة للتجارة بين البلدين بما يعود بالفائدة على الطرفين".