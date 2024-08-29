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لبنان

بلدية الغبيري دعت الى اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي "تصرفات تخريبية"

Lebanon 24
29-08-2024 | 12:38
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استنكرت بلدية الغبيري في بيان، "قيام بعض الأفراد الخارجين على النظام العام بنزع يافطات رفعت في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ووضع ملصقات على إشارات السير بقصد تخريبها والإضرار بالسلامة المرورية".
 واشارت الى انه "خلال الأيام الماضية، وفي إطار الاحتفاء بذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر في 31 آب، قامت بلدية الغبيري بتركيب يافطات خاصة بهذه المناسبة على الجسور، وفي عدة نقاط ضمن نطاق البلدية. إلا أن بعض الأفراد الخارجين على النظام العام عمدوا إلى نزع بعض من هذه اليافطات، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا أيضاً بتشويه إشارات السير بوضع ملصقات عليها بقصد تخريبها والإضرار بالسلامة المرورية".
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 وإذ استنكرت بشدة "هذه التصرفات التخريبية"، وضعت "هذا العمل التخريبي الذي يضر بالسلامة المرورية برسم القوى الأمنية والقضاء"، وطالبت ب"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي هذه الأفعال".
 وفي ما يتعلق بما تعرضت له اليافطات الخاصة بتكريم الإمام السيد موسى الصدر، اشارت الى انها "تكتفي بالدعاء لعودته، ليزيح القلة التي حملت شعاراته دون أن تلتزم بمبادئه وقيمه". (الوكالة الوطنية)
 
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