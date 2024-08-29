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لبنان

ردًا على استهداف كفركلا.. عملية لـ"الحزب" استهدفت هذه المستعمرة

Lebanon 24
29-08-2024 | 13:10
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أعلن الحزب في بيان، أنّه "ردًا على استهداف بلدة كفركلا، ‏استهدف "الحزب" مباني يستخدمها جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏
 
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