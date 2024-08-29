أعلن الحزب في بيان، أنّه "ردًا على استهداف بلدة كفركلا، ‏استهدف "الحزب" مباني يستخدمها جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏