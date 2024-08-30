حزب الله "سيوضح قريبا"

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منذ الرد الذي قام به "حزب الله" والذي استهدف الوحدة 8200 وهي إحدى وحدات مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وأكبرها، وحديث الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله الاخير ، طرح الكثير من الاسئلة حول اصابة الحزب للهدف وكيف يمكن تأكيد ذلك.وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" سيُسرب خلال المرحلة المقبلة معلومات عن حجم اصابة القاعدة العسكرية التي استهدفها والاضرار الذي لحقت فيها، وإن عبر معلومات صحافية وليس عبر مادة مصورة.وتقول المصادر إن "الحزب" حسم في الساعات الماضية، من خلال تحقيقاته، ان هجومه الجوي الذي حصل الاحد الفائت نجح بشكل كبير واصاب الاهداف، ولم يعد هناك مجال للشك بعد عدم حسم نصرالله لهذه المعلومة خلال كلمته.