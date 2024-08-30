Advertisement

لبنان

بالارقام: هذا ما سيكون عليه وضع "التيار" انتخابيا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-08-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1240688-638606034766571661.jpg
Doc-P-1240688-638606034766571661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر سياسي ويُعنى بالقضايا الاحصائية إن عدم تعليق حزب الله على ما سُرب من تسجيل صوتي للنائب آلان عون يشير فيه الى أنه سيكون متحالفاً مع الحزب في الإنتخابات النيابية المقبلة، مرده الى أن الحزب لن يكون متساهلاً في المرحلة المقبلة إنتخابياً مع "التيار الوطني الحر" لعدة أسباب أبرزها اولا فسخ "تفاهم مار مخايل" من قبل "التيار" بعد بداية الحرب، وهذه نقطة أساسية. أما النقطة الثانية فهي حسابية بحتة ، حيث أن الحزب كان عاملا مساندا لـ" التيار" في السنوات الماضية وليس ركيزة أساسية للإنتخابات ، فعلى سبيل المثال في الإنتخابات التي سبقت العام 2022 كان عدد نواب التيار "الصرف" يتراوح ما بين ال 16 وال 21 نائبا وكان "حزب الله" حينها يردف "تكتل لبنان القوي" بحوالي 5 او 7 نواب بأصوات "الحزب" أو من خلال حلفائه في البقاع أو الشمال وحتى جبل لبنان، أي جبيل وبعبدا والشوف وصولاً الى العاصمة بيروت فيصبح عدد اعضاء "التكتل" حوالي 27 او 28  نائباً، وهو عدد وازن كان يستطيع ان يخدم مشروع "التيار" داخل المجلس النيابي .
Advertisement
أما اليوم، فتشير كل الإحصاءات الى أن "التيار" منفرداً يستطيع الوصول الى  عدد ال 7 نواب لا أكثر، أي في عكار ، البترون ، كسروان ، المتن ، دائرة بيروت الأولى، وقضاء عاليه، فإذا أردنا أن نطبق نظرية دعم الحزب ل" التيار" لتوسيع كتلته فعلى الحزب أن يؤمن حوالى 15 حاصلا لـ" التيار"  في مختلف الأقضية وهذا الأمر لا يستطيع الحزب أن يصنعه بالرغم من كل قوته الشعبية والتجييرية، لكون  الواقع  على الارض في الإنتخابات لا يسمح له بهذا الدعم الكبير لحليفه القديم ، هنا ستكون خطوة الحزب مدروسة أكثر بدعم عدد من الشخصيات المستقلة التابعة له مباشرة لكي يضمها الى كتلة الوفاء للمقاومة على غرار ما كان يفعل مع النائب  السابق إميل رحمة أو النواب السنّة فيصبح عدد "كتلة الوفاء للمقاومة" حوالى 19 او 20 نائبا بدلا من 13 نائبا، عندها سيعود "التيار" الى الحجم الطبيعي لتمثيله في الأقضية المسيحية .
المصدر ختم أنه من الممكن أن يكون هناك عدد من النواب الذين خرجوا من "التيار" على لوائح الحزب أو متحالفين معه، مثل آلان عون في بعبدا، الياس ابو صعب في بيروت الثانية (لكي يستطيع الحزب دعمه)، كما يمكن أن يكون سيمون ابي رميا حليفاً للحزب في جبيل، أما إبراهيم كنعان فسيعمل على ترتيب وضعه في المتن في ظل عدم وجود خيار آخر له حتى الساعة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-08-30
05:40 | 2024-08-30
05:29 | 2024-08-30
05:17 | 2024-08-30
05:12 | 2024-08-30
05:00 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24