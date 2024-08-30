الرفاعي: إسرائيل ضلّلت العالم

أشار مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي الى أن "الاحتلال لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في 2 تموز، والذي استند إلى خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن في ما يتعلق بالمفاوضات".

ورأى أن "أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، إلى جانب الإغاثة والإعمار وصفقة تبادل الأسرى".

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ولفت إلى أن "إعلان الوزير المتطرف بن غفير عن نيته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى يمثل تصعيداً خطيراً".

تابع: "ضلَّلت إسرائيل العالم حين أعلنت أنَّها بصدد اقتلاع "حماس" من جذورها، فصدّق من صدّق، وتشكّك من تشكّك". (الوكالة الوطنية للإعلام)