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لبنان

يمق ناشد وزير التربية الغاء قرار الـ50 دولارا رسم تسجيل في المدارس الرسمية

Lebanon 24
30-08-2024 | 05:40
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ناشد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في بيان، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي "العودة عن قرار دفع مساهمة بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة لصندوق المدرسة عن كل تلميذ لبناني، و9 ملايين ليرة عن كل تلميذ غير لبناني، كرسم تسجيل في المدارس الرسمية في الروضات والتعليم الاساسي، لاسيما وان الأهالي في كل لبنان وبخاصة في طرابلس والمنية الضنية وعكار والبقاع والجنوب ليسوا باستطاعتهم تأمين هذا المبلغ عن طالب واحد فكيف اذا كان رب العائلة لديه أكثر من ثلاثة طلاب، لاسيما وأن جميع اللبنانيين يعانون من ضائقة اقتصادية متردية وقاسية نتيجة للظروف والأزمات التي تواجه البلاد".
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ورأى ان" الحل الوحيد لإنجاح العام الدراسي وعدم تشريد التلاميذ الى الشارع هو إلغاء قرار رسم التسجيل الذي سيؤدي حتما الى التسرب المدرسي وبالتالي إغلاق العشرات من المدارس الرسمية".  
 
وختم مطالبا  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضاء مجلس الوزراء  بـ "العمل على إلغاء هذا القرار لمصلحة التلامذة في مرحلتي الروضات والتعليم الأساسي الرسمي، لاسيما وانه قرار مخالف لمرسوم إلزامية التعليم ومجانيته حتى سن 15 عاماً في المدارس الرسمية ويخالف المعاهدات الدولية".
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