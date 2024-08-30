مذكرة من "منتدى حوار بيروت" الى غوتيرش طالبت بالمساعدة على تطبيق القرار 1701

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وجه "منتدى حوار بیروت" مذكرة إلى الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیرش والى المعنيين في الأمم المتحدة، تسلط الضوء على "موقف شریحة كبیرة من اللبنانیین الرافض بالمطلق للحرب الدائرة على حدود لبنان الجنوبیة بین إسرائیل وحزب الله".وتضمنت المذكرة، "إعلان واضح عن تمسكنا الكامل بمضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ومطالبتنا بالمساعدة في أسرع وقت ممكن بالعمل الفوري على تطبیقه وإلزام جمیع الأطراف المتحاربة على حد سواء، بتنفیذ بنود هذا القرار الذي یتعرض كل یوم الى انتھاكات وخروق بریة وبحریة وجویة واسعة".ولفتت المذكرة الى "تشديد المنتدى على وجوب إرغام اسرائيل المحتلة لأراضينا على سحب كل قواتها من جنوب لبنان، لإسقاط الذرائع التي تؤدي إلى استمرار الأعمال الحربیة في المنطقة، ونطالب بالدعم المطلق لتعاون الجیش اللبناني والقوى الشرعیة المسلحة مع قوات "الیونیفيل" بغیة فرض الأمن في مناطق التوتر وتمكین القوى الشرعیة اللبنانیة من بسط سیادتھا على كامل الأراضي اللبنانیة، وتطبیق بنود اتفاق الطائف، خصوصا تلك التي نصّت على انسحاب جمیع القوات غیر اللبنانیة من الأراضي اللبنانیة، بما فیھا تلال كفرشوبا ومزارع شبعا ونزع سلاح كل الميلیشیات المسلحة في لبنان".