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لبنان

كلام مُفبرك يُنسب إلى وئام وهاب.. وبيانٌ من "حزب التوحيد"

Lebanon 24
30-08-2024 | 12:16
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أصدرت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي بياناً، اليوم الجمعة، نفت فيه التصريحات المنسوبة لرئيس الحزب وئام وهاب عن أموال المودعين وأزمة الكهرباء في لبنان.
وفي بيانه، قال "التوحيد العربي": "مرة جديدة يتم فبركة روايات نقلاً عن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب هي من نسج الخيال ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، آخرها ما تتناقله بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن كلاماً مختلقاً عن سرقة اموال المودعين وأزمة الكهرباء في لبنان".
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وأضاف: "إن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي تنفي نفياً قاطعاً كل الكلام المنسوب لوهاب وتدعو وسائل الإعلام للتدقيق بما يتم تناقله قبل إعادة نشره في هذا التوقيت المشبوه والمضمون الكاذب".
 

 
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