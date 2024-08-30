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لبنان

بري : بحث التمديد للامنيين سابق لاوانه

Lebanon 24
30-08-2024 | 22:45
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قال الرئيس بري أمام زواره إن البحث في التمديد لقائد الجيش أو قادة الأجهزة الأمنية سابق لأوانه، وإن المعنيين في الحكومة يدرسون كل الخيارات، بما في ذلك تعيين قائد أصيل وتغيير جميع قادة الأجهزة الأمنية. وإن الملف رهن قرار التيار الوطني الحر المشاركة في جلسات الحكومة(الاخبار)
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