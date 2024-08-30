بري : بحث التمديد للامنيين سابق لاوانه

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قال الرئيس بري أمام زواره إن البحث في التمديد لقائد الجيش أو قادة الأجهزة الأمنية سابق لأوانه، وإن المعنيين في الحكومة يدرسون كل الخيارات، بما في ذلك تعيين قائد أصيل وتغيير جميع قادة الأجهزة الأمنية. وإن الملف رهن قرار التيار الوطني الحر المشاركة في جلسات الحكومة(الاخبار)