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لبنان

مرجع روحي يحذر: اعيدوا انتظام العمل والا سنتدخل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-08-2024 | 01:15
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قال مرجع روحي "إن الوقت أصبح ضيقاً جداً في قضية عودة إنتظام العمل الى الدوائر الرسمية في جبل لبنان وخاصةً هيئة إدارة السير والدوائر العقارية، وكأن هناك مخططا مقصودا لعرقلة سير العمل في هذه الإدارات من ناحية الإنتظام ونوعية الموظفين، وإستفادة النطاق الجغرافي المجاور من وجود هذه الادارات".
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وقال: الخطورة الأكبر تكمن في الدوائر العقارية حيث تتردد الأخبار عن تلاعب بالملكيات والصكوك والاسهم والوكالات وهذا شيء خطير جداً إذا كان صحيحا، ونحن نستبعد ذلك لكون كل الامور ستظهر عند عودة إنتظام العمل".
وختم: على المعنيين العمل بسرعة وبجدية من أجل عودة العمل بطريقة صحيحة وصحية قبل أن نتدخل للحفاظ على كرامة مَنْ يعمل ومَنْ يتواجد في هذه الدوائر.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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