Advertisement

لبنان

ما دلالات لقاء البابا بعائلات ضحايا إنفجار المرفأ؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-08-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1241051-638606913476918704.jpg
Doc-P-1241051-638606913476918704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق مرجع سياسي على لقاء البابا فرنسيس بأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، فأشار إلى أنّ الفاتيكان أكّد مرّة جديدة أنّه يُولي العدالة والوصول إلى حقيقة ما جرى في 4 آب من العام 2020 أهميّة كبيرة.

وأشار المرجع السياسيّ إلى أنّ ما قاله البابا فرنسيس يُعتبر دعماً معنويّاً لأهالي الضحايا الذين يُطالبون وحدهم بتطبيق العدالة وبعدم التدخّل في القضاء، وهو رسالة واضحة إلى المعنيين بضرورة إنهاء هذا الملف.
Advertisement

وكان البابا فرنسيس استقبل قبل أيّام أهالي ضحايا إنفجار المرفأ، وقال أمامهم: "معكم  أطلب الحقّ والعدل الذي لم يتحقق ، الحقّ والعدالة.  ونحن نعلم جميعا أن القضية معقدة وشائكة، وأن هناك تضارب القوى والمصالح يثقل كاهلها.  ولكن الحقيقة والعدالة يجب أن تسود على كل شيء".




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-08-31
05:00 | 2024-08-31
04:58 | 2024-08-31
04:55 | 2024-08-31
04:50 | 2024-08-31
04:49 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24