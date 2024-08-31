ما دلالات لقاء البابا بعائلات ضحايا إنفجار المرفأ؟

Advertisement

علّق مرجع سياسي على لقاء البابا فرنسيس بأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، فأشار إلى أنّ الفاتيكان أكّد مرّة جديدة أنّه يُولي العدالة والوصول إلى حقيقة ما جرى في 4 آب من العام 2020 أهميّة كبيرة.وأشار المرجع السياسيّ إلى أنّ ما قاله البابا فرنسيس يُعتبر دعماً معنويّاً لأهالي الضحايا الذين يُطالبون وحدهم بتطبيق العدالة وبعدم التدخّل في القضاء، وهو رسالة واضحة إلى المعنيين بضرورة إنهاء هذا الملف.وكان البابا فرنسيس استقبل قبل أيّام أهالي ضحايا إنفجار المرفأ، وقال أمامهم: "معكم أطلب الحقّ والعدل الذي لم يتحقق ، الحقّ والعدالة. ونحن نعلم جميعا أن القضية معقدة وشائكة، وأن هناك تضارب القوى والمصالح يثقل كاهلها. ولكن الحقيقة والعدالة يجب أن تسود على كل شيء".