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لبنان

بأسلحة صاروخية.. حزب الله يستهدف موقع المرج

Lebanon 24
31-08-2024 | 03:01
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 08:50 من صباح يوم السبت 31-8-2024 موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏
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