بالفيديو.. وزير الطاقة يرقصُ على أغنية "فضل شاكر"!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو لوزير الطاقة والمياه وليد فياض وهو يرقصُ على أنغام أغنية "يا غايب" لفضل شاكر.

وظهر فياض محاطاً بعدد من الأشخاص خلال استماعه للأغنية، فيما راح يتمايل بين الحاضرين ليرقص مع الأنغام بخفّة وطرافة.