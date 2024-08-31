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لبنان

بخاري يلتقي برّي في عين التينة

Lebanon 24
31-08-2024 | 04:39
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.
 
وخلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
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البخاري

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