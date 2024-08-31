بخاري يلتقي برّي في عين التينة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

وخلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.