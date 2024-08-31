منخفض جويّ مُتمركز فوق البحر الأسود.. هل سيُؤثّر على لبنان؟ إليكم حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث خلايا رعدية منفردة.

Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية فوق الجبال والداخل وبعض التقلبات المحلية خاصة شمال البلاد بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق البحر الأسود.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اب في بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت:

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س خاصة شمال البلاد لذا نحذر من ارتفاع موج البحر فيتخطى المتر والنصف كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا في المناطق الشمالية.

الأحد:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث خلايا رعدية منفردة.

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية بينما ترتفع قليلا في الداخل، يتكون الضباب على المرتفعات ويبقى احتمال تساقط الرذاذ المتفرق أحيانا في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الثلاثاء:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل اضافي في الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 20 الى 25 درجة، في الداخل من 19 الى 30 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، جنوبية ليلا، ناشطة، سرعتها بين 15 و 35 كم/س وتلامس ال60 كلم شمالا.



- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75 % .



- حال البحر: مائج الى هائج أحيانا خاصة شمال البلاد.



- حرارة سطح الماء: 30 درجة.



- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 06,10 ساعة غروب الشمس: 19,07.