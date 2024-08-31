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لبنان
داخل نفق المطار... حادث سير بين 3 سيارات هل من إصابات؟
Lebanon 24
31-08-2024
|
05:35
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أفادت غرفة التحكم الكروري عن تصادم بين 3 مركبات داخل نفق المطار الاول باتجاه خلدة.
وأشارت إلى أن الأضرار مادية.
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المطار
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