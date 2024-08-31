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لبنان

جمعية تجار الشمال طالبت بإلغاء رسم التسجيل في المدارس الرسمية

Lebanon 24
31-08-2024 | 06:50
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طالب رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي اسعد الحريري وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، "بالتراجع عن قرار فرض رسم 50 دولارا لتسجيل التلامذة في المدارس الرسمية، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون". ودعا إلى "وضع سقف للأقساط في المدارس الخاصة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب".
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وشدد على أنه "من غير المسموح الانفلات في غلاء الأقساط فالمواطن لم يعد يحتمل". ودعا إلى "اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من الأعباء المالية عن الأهالي ودعم التعليم في لبنان".

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