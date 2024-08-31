سليمان: الفراغ الرئاسي السبب الأول لخلل المؤسسات

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شارك النائب محمد سليمان بافتتاح مدرسة وثانوية "العلم والبيان" في منطقة دريب-عكار بدعوة من الشيخ خالد العلمان، في حضور النائبين سجيع عطية وأحمد رستم، النائب السابق جمال اسماعيل، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، يوسف وهبي ممثلا محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، رؤساء اتحادات بلديات، مخاتير، وشخصيات دينية واجتماعية ومدراء مدارس وأهال.وبارك سليمان للشيخ العلمان افتتاح الصرح التربوي في منطقة دريب-عكار، مشددا على "أهمية المبادرات الخاصة من مؤسسات وشركات ومصانع خصوصاً أنها تأتي في ظروف صعبة وتتحدى الواقع العام الذي تشهده محافظة عكار من غياب لمؤسسات عامة أساسية ومهمة لأبناء عكار".وأضاف: "لنا حقوق كثيرة على الدولة ونحن جزء منها وأبناؤنا كانوا ولا يزالون مؤمنين بمؤسسات الدولة وحماة لها، وحرمان عكار من حقوقها الأساسية من مؤسسات تربوية إلى مستشفيات حكومية مرفوض، ولا أعذار للدولة من القيام بتحسين واقع هذه المحافظة أسوةً بباقي المحافظات، وإنصافها يكون بإعطائها حقوقها وبناء المؤسسات فيها".وأعلن سليمان عن اتفاق جمع نواب عكار على "ضرورة تنفيذ مرسوم إنشاء الجامعة اللبنانية في عكار وان تختار أدارة الجامعة الموقع المناسب لها بأسرع وقت للبدء فيها دون التذرع بأي عراقيل تعيق التأخر بمشروع بنائها".وفي الشأن السياسي اعتبر سليمان أن "الخلل الحاصل في المؤسسات سببه الأول هو الفراغ الرئاسي والتعطيل المستمر لجلسات الحكومة لذرائع سياسية باتت مكشوفة أدت لشلل في بعض المؤسسات وخلقت أزمات في بعض الدوائر وأهمها أزمة الكهرباء التي طالت كل مرافق البلد الحيوية من مطار ومرفأ ومستشفيات".وأشار الى ان "تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة مرفوض والجميع يعلم حرصه على حماية لبنان واستقراره، في حين يقوم البعض برشق الاتهامات ويعمل على تعطيل البلاد ويحمل المسؤوليات لغيره".وتمنى سليمان أن "تحمل الايام المقبلة استقرارا على مستوى كل البلاد".