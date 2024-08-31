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لبنان

اتحاد نقابات عمال الشمال دعا وزارة الاقتصاد إلى مراقبة أسعار الكتب المدرسية

Lebanon 24
31-08-2024 | 07:44
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شدد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد على أن "وزارة الاقتصاد هي المعنية اولا بمراقبة اسعار الكتب المدرسية والحؤول دون رفع أسعارها بشكل عشوائي". وطالب وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي "بشرح خلفيات قرار فرض رسوم تسجيل في المراحل الابتدائية"، داعيا المؤسسات غير الحكومية "وهي مؤسسات مانحة إلى دفع جزء من الاستحقاقات لصالح صناديق المدارس الرسمية، والدول العربية إلى ترجمة حرصها على لبنان وعلى العام الدراسي فيه وعلى مصير الناشئة فيه ايضا من خلال تسديد ما يمكن أن يسدد لصالح المدارس الرسمية بما يدعم صناديق هذه المدارس ويوفر على الاهالي رسوما هم عمليا يستصعبونها خاصة اصحاب الدخل المحدود".
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ودعا إلى "حوار سريع بين وزارة التربية والمدارس الخاصة ونقابة المعلمين يضع على الطاولة حجم الاقساط الدراسية في المدارس الخاصة التي يقصدها ابناء الطبقة المتوسطة وما دون ووضع اقساط لا تدفع بالطلاب والاهالي إلى خارج هذه المدارس، وتحافظ بالتالي على مالية هذه المدارس وتوازنها".
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