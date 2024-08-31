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لبنان
البعريني تفقد مركز الدفاع المدني في الصدقة العكارية
Lebanon 24
31-08-2024
|
07:54
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زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني مركز الدفاع المدني في الصدقة - عكار، حيث التقى رئيس المركز علي علوان وعددا من الأفراد والعناصر.
وشكر علوان للبعريني دعمه الدائم للمركز ووقوفه إلى جانبهم في مختلف الظروف. وشرح للبعريني مطالب عناصر المركز، متمنيًا إيصال أصواتها "لكي تنعم بالحياة الكريمة التي تليق بها".
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بدوره نوه البعريني "بالتأهب الدائم لعناصر الدفاع المدني وسرعة تلبيتها النداء دون تفريق أو تمييز بين منطقة وأخرى، وبجهود هذا الجهاز الإنساني، الأمين على سلامة الناس، وعلى تضحياتهم واستمرارهم في العمل على الرغم من الظروف الصعبة التي مروا بها".
ورفع البعريني مطالبهم إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعدًا بمتابعتها حتى تحقيقها كافة.
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