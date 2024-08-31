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لبنان

الدفاع المدني أخمد حريقا قرب فندق في إهدن

Lebanon 24
31-08-2024 | 10:17
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن حريقا اندلع قرب فندق "ابشي" في اهدن.
وقد هرع عناصر الدفاع المدني في اهدن الى المكان، وعملوا  على اخماده.
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حريق

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